Они пишут, что она скончалась до того, как приехала "скорая".

В росСМИ начала распространяться информация о смерти телеведущей Леры Кудрявцевой. Они пишут, что знаменитость умерла в своем доме в окружении близких людей. Однако причину якобы ее смерти они не назвали, как и дату.

Позже стало известно, что это клевета. Об этом сообщила сама Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Она написала, что ее родные едва не сошли с ума, прочитав эти новости.

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"Вы просто к**ченные п***расы. Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала", - гневно обратилась к российским журналистам Кудрявцева.

Лера Кудрявцева поддержала войну в Украине

До начала полномасштабного российского вторжения телеведущая заявляла, что она - патриот, поэтому будет "топить" за оккупантов. Тогда же она сказала, что ненависть к России и русским у нее уже поперек горла.

Однако уже 24 февраля она призвала к миру и назвала украинцев и россиян братьями. Однако это длилось недолго, позже она выступила с осуждением украинских артистов, которые негативно относятся к россиянам.

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