В своем Instagram россиянин начал публиковать странные Stories.

Российский рэпер Алексей Долматов окончательно слетел с катушек. Он не скрывает, что употреблял запрещенные вещества, но теперь его поступки перешли все границы. Сейчас Гуф и его новая жена Юлия находятся на Пхукете вместе со своей общей дочерью - маленькой Тиной.

В своем Instagram россиянин начал публиковать странные Stories. Сначала он поздравил с 8 марта свою первую жену Айзу, а затем принялся угрожать своей нынешней избраннице. Гуф намекал, что все, что принадлежит ему, он никому не отдаст.

После этого рэпер снял на видео, как его избранница плачет. Девушка кричала и пыталась вразумить Гуфа. Она отметила, что он настолько переборщил с запрещенными веществами, что теперь не отдает себе отчет в поступках.

Видео дня

Как оказалось, Долматов взял жену и ребенка "в заложники". Он спрятал паспорта и не отдает их своей избраннице. Она умоляла, чтобы Гуф вернул ее документы. Но тот постоянно твердит что-то о секретах и требует, чтобы жена рассказала ему правду о своей матери.

На этом все не закончилось. После этого Гуф снял себя на видео и заявил, что умирает. Он утверждает, что много пил и теперь у него "аллергия на спиртное". Во всем этом Долматов винит жену. Также он заявил, что "еле стоит на ногах" и ему срочно нужна скорая.

Первая жена Гуфа, певица Айза, уже прокомментировала инцидент. Она отметила, что к рэперу летит его сестра, которая поможем ему прийти в себя. Судя по всему, Гуфа ждет рехаб или лечение.

Кто такой Гуф и что он говорил о войне

Российскому рэперу Алексею Долматову 43 года. В 2017 году он попал в базу "Миротворец" из-за поездки во временно оккупированный Крым. Гуф давал концерт в Севастополе.

В марте 2022 года, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, рэпер заявлял, что он "за мир". Он призывал "верхушки" остановить то, что происходит. Однако Долматов не признал, что это РФ начала войну, он не выступил против путинской агрессии и лишь заявил, что "верит в лучшее".

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