Оккупанты обстреляли село, в котором жил Сергей Писаренко.

Российский актер Сергей Писаренко показал фотографии своего дома после обстрела оккупантами. Благо, в тот момент в доме никого не было. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он вместе с семьей выехал в Таллин.

"Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш посёлок в стороне. Может пронесёт. Не пронесло. Один бой изменил наш посёлок и наш дом", - написал Писаренко.

Отметим, Сергей Писаренко родился в России, но последние несколько лет жил на два города - Москва и Киев. У него есть дом под Киевом, где он жил с супругой и дочерью. С первого дня войны в Украине он занял проукраинскую позицию и призывал остановить войну в Украине.

Напомним, ранее Валерий Харчишин впервые показал полностью уничтоженный дом под Гостомелем.

Вас также могут заинтересовать новости: