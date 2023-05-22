Татьяна Васильева крайне недовольна тем, что ее коллега Александр Феклистов выступил против кровопролитной войны, развязанной Кремлем на территории Украины.

Российская актриса Татьяна Васильевна прокомментировала поведение своего коллеги Александра Феклистова. Тот выступил против войны, а также заявил, что россияне испытывают огромный стыд из-за вторжения РФ. Женщина заявляет, что актер "Сватов" якобы сошел с ума. Об этом она сказала в интервью росСМИ.

"Я не знаю, уехал он или не уехал. Он сошел с ума, просто-напросто. Я могу это объяснить только каким-то помешательством. Я не знаю, он такой тихий-мирный человек, очень хороший актер. Мы много с ним играли. Какой-то он русский такой. Какая-то дача там, рыбалка… Я это могу только объяснить помешательством. Он тоже заявляет, что мы агрессоры... И что весь мир против нас", - сказала Татьяна Васильева.

Женщина не признает, что это россияне вторглись на территорию нашей страны с целью убивать мирное украинское население.

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Следует отметить, что ранее в прессе Васильева уже высказывалась по поводу "СВО" - так россияне называют войну. Она заявила, что поддерживает эту "спецоперацию", а также вспомнила о типичных кремлевских нарративах.

"Мы уже живем без Украины. Она уже поделена между Россией и Америкой. Западная Украина отойдет Польше. Так не должно было быть, но так получилось. Во всяком случае мы не приложили к этому усилий", - говорила Татьяна Васильева прессе.

Напомним, какие актеры популярного сериала "Закрытая школа" поддержали войну.

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