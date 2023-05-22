Российская актриса Татьяна Васильевна прокомментировала поведение своего коллеги Александра Феклистова. Тот выступил против войны, а также заявил, что россияне испытывают огромный стыд из-за вторжения РФ. Женщина заявляет, что актер "Сватов" якобы сошел с ума. Об этом она сказала в интервью росСМИ.
"Я не знаю, уехал он или не уехал. Он сошел с ума, просто-напросто. Я могу это объяснить только каким-то помешательством. Я не знаю, он такой тихий-мирный человек, очень хороший актер. Мы много с ним играли. Какой-то он русский такой. Какая-то дача там, рыбалка… Я это могу только объяснить помешательством. Он тоже заявляет, что мы агрессоры... И что весь мир против нас", - сказала Татьяна Васильева.
Женщина не признает, что это россияне вторглись на территорию нашей страны с целью убивать мирное украинское население.
Следует отметить, что ранее в прессе Васильева уже высказывалась по поводу "СВО" - так россияне называют войну. Она заявила, что поддерживает эту "спецоперацию", а также вспомнила о типичных кремлевских нарративах.
"Мы уже живем без Украины. Она уже поделена между Россией и Америкой. Западная Украина отойдет Польше. Так не должно было быть, но так получилось. Во всяком случае мы не приложили к этому усилий", - говорила Татьяна Васильева прессе.
Напомним, какие актеры популярного сериала "Закрытая школа" поддержали войну.