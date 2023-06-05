Артисты сообщили о проблемах, которые мешают проведению мероприятий.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка планировал провести концерт в швейцарском Цюрихе, однако сообщил, что мероприятие было отменено из-за живущих там россиян. Те оболгали украинского музыканта и заявили, что тот якобы поддерживает "ф*ш*зм". Это подхватили местные СМИ.

Подробностями отмены благотворительного концерта Скрипка поделился в своем Instagram-блоге.

"Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что привело к отмене концерта в Цюрихе", - заявил Олег Скрипка.

Он подчеркнул, что концерт он хотел провести благотворительный, чтобы собрать средства на помощь украинским воинам.

Аналогичная ситуация произошла и у Артема Пивоварова. Артист записал видео, где возмутился решением местных властей Цюриха:

"Мы столкнулись с такой ситуацией, когда местная власть вместе с концертной площадкой, на которой должен был проходить концерт, отменила это мероприятие за день до его проведения, назвав меня "ультраправым радикалом", ссылаясь на видео и фотоотчеты нашей помощи украинским военным. У нас в стране война! И я, будучи свидетелем постоянных обстрелов, посвящаю себя популяризации украинской культуры!"

Пивоваров заявил, что его мероприятие все же должно состояться, но пройдет оно на другой локации.

Напомним, Артем Пивоваров на концерте исполнил мечту маленькой фанатки.

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