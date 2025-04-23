Экс-участница Студии "Квартал 95" подчеркнула, что не жалеет, что позволила девушке жить отдельно.

Известная украинская артистка и ведущая Елена Кравец, которая ранее ответила, планирует ли выезжать за границу с детьми, высказалась о переезде старшей дочери Марии. Сейчас девушке уже 22 года. Она самостоятельно зарабатывает себе на жизнь и строит карьеру, а также уже более семи лет живет отдельно от звездной мамы.

В новом интервью для издания OBOZ.UA экс-участница Студии "Квартал 95" призналась, как она решилась отпустить дочь во взрослую жизнь много лет назад и, что думает сейчас о своем решении. Мария начала жить отдельно от мамы в 15 лет. По словам Елены, сейчас она не жалеет, что пошла на такой шаг так рано. Она убеждена, что это было правильное решение, поскольку дочь неоднократно благодарила ее за это.

"Относительно решения позволить Маше жить отдельно с 15 лет - вспоминаю этот период с улыбкой. И действительно считаю, что это было правильное решение. Я молодец, крутая мама. Она была к этому готова - ей очень нужен был этот опыт. И впоследствии сама не раз признавалась, что благодарна за него. Это дало ей ощущение свободы, силы и доверия", - убеждена Кравец.

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Знаменитость, как известно, долгое время записывала подкаст с девушкой. Они приглашали на разговоры звездных гостей, с которыми обсуждали различные психологические вопросы, тему воспитания детей и тому подобное. Однако сейчас проект прекратил свое существование. Дело в том, что он исчерпал себя, родные люди обсудили все темы, которые планировали, поэтому в дальнейшем хотят развиваться отдельно, каждый в своих направлениях.

"Мы с Машей уже не записываем подкаст, но вспоминаем его с теплом. И все гости, без исключения, были невероятные. Не могу выделить кого-то одного - каждый разговор был по-своему ценным, интересным и для нас, и для слушателей. Это было живое, искреннее общение - и мы сами многому учились во время записей. Что касается того, как эта совместная работа повлияла на наши отношения - очень положительно. Мы открыли друг друга с новой стороны. Увидели, что можем работать вместе, слышать и поддерживать друг друга в совершенно новом формате. Это было настоящее открытие и большое достижение для нас обоих", - поделилась актриса.

Напомним, ранее Мария Кравец призналась, что работает с Кацуриной и рассказала о новой профессии. Девушка раскрыла, планирует ли повторить успех своей мамы и пойти по ее стопам. А также высказалась о дизайнере и объяснила, как ей работается с ней.

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