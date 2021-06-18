Криштиану Роналду стал рекордсменом в Instagram / фото REUTERS
Известный в мире футболист, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram.
Изв сетно, что второе место по числу подписчиков в Instagram занимает актер Дуэйн Джонсон, а за ним следует певица Ариана Гранде.
Стоит отметить, что впервые Роналду стал самым популярным человеком в Instagram в 2018 году, когда преодолел отметку в 144 млн подписчиков и обошел по этому показателю певицу Селену Гомес.
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