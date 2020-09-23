За свою деятельность Роми Шнайдер снялась в 58 фильмах знаменитых режиссеров Италии, Великобритании, Франции и США, получив международный успех и славу.

23 сентября Google выпустил новый дудл ко дню рождения одной из самых успешных актрис Европы 70-х годов ХХ века Роми Шнайдер. Сегодня ей исполнилось бы 82 года.

Где снималась Роми Шнайдер:

За свою деятельность Роми Шнайдер снялась в 58 фильмах знаменитых режиссеров Италии, Великобритании, Франции и США и получив международный успех и славу.

Кто такая Роми Шнайдер:

Настоящее ее имя Розмари Магдалена Альбах-Рэтти родилась 23 сентября 1938 года. Роми Шнайдер дебютировала в кино в 15 лет. В 1963 году Роми Шнайдер снялась в США в фильме «Кардинал», за роль в котором удостоилась номинации на премию «Золотой глобус». В 1969 году Шнайдер снялась с Аленом Делоном в фильме «Бассейн». В 1970-е годы Роми Шнайдер находилась на пике своей актерской карьеры. Последний фильм с участием Роми Шнайдер «Прохожая из Сан-Суси» вышел в прокат в 1982 году, за несколько недель до смерти актрисы. В 2008 году Роми Шнайдер была удостоена премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно.

Личная жизнь Роми Шнайдер:

Первая большая любовь Роми Шнайдер – мегапопулярный французский актер Ален Делон. Пара была вместе несколько лет, но затем в середине 60-х произошел тяжелый разрыв, который чуть не довел актрису до самоубийства.

В конце 70-х покончил с собой второй муж Шнайдер, с которым она до этого развелась. А в 1981 году трагически погиб 14 летний сын актрисы Давид –мупал с забора.

Роми Шнайдер умерла 29 мая 1982 в глубокой депрессии, по иронии судьбы ее похоронами занимался именно Ален Делон – больше никого возле актрисы не осталось.

Награды Роми Шнайдер:

За свои роли в фильмах "Главное – любить" 1975 года и "Простая история" 1978 года Роми Шнайдер получила премию "Сезар" за лучшую женскую роль.

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Автор: Ирина Погорелая