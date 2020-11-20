Церемония открытая: с известным режиссером могут проститься все желающие.

В Москве в Театре Романа Виктюка в Сокольниках (Стромынка, 6) прощаются с режиссером Романом Виктюком.

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Как сообщает kommersant, желающие проститься с Романом Виктюком проходят через главный вход, у которого дежурят полицейские, и поднимаются в главный зал. По середине сцены в главном зале стоит гроб. Люди возлагают цветы к ногам покойного. На заднике сцены сменяются фотографии с Романом Виктюком. Звучит траурная музыка.

Церемония прощания продлится до 15:00 по местному времени. Романа Виктюка, как ранее сообщили в театре, похоронят во Львове, откуда он родом.

Кто такой Роман Виктюк

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове.

По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева и Вильнюса.

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах Украины, России, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Виктюк никогда не был женат, детей не имел. Отвечая на вопросы о личной жизни, он говорил, что у него какое-то время был роман с Валентиной Талызиной, был влюблен в Людмилу Гурченко. А на вопросы про детей отвечал, что ученики называют его папой.

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Автор: УНИАН