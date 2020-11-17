Знаменитый режиссер умер от COVID-19.

Режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк умер на 85-м году жизни.

Читайте такжеВ Украине пройдут гастроли Театра ВиктюкаОб этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказали там, передает ТАСС.

Знаменитый режиссер умер от COVID-19 в больнице имени Бахрушина. 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Время и место прощания с режиссером будет известно позднее.

Кто такой Роман Виктюк

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове.

По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева и Вильнюса.

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах Украины, России, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Виктюк никогда не был женат, детей не имел. Отвечая на вопросы о личной жизни, он говорил, что у него какое-то время был роман с Валентиной Талызиной, был влюблен в Людмилу Гурченко. А на вопросы про детей отвечал, что ученики называют его папой.

Виктюк о войне на Донбассе

В 2014 году режиссер высказался о событиях на Донбассе. Тогда он сказал, что о том, как выиграть войну на Донбассе, не знает никто: ни президент Украины, ни глава России, ни европейские и американские политики.

Жителей Донбасса он призвал прислушаться к себе и, если в душе они не чувствуют себя украинцами, то призвал их покинуть Украину.

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Автор: УНИАН