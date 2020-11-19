Роман Виктюк / фото УНИАН
Близкие Романа Виктюка рассказали, что много лет он боролся с онкологией.
Об этом сообщает kp.ru.
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"Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил", - сказали близкие Виктюка.
Также они добавили, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Первую реанимацию он пережил, а вот вторую уже нет. Вирус ударил по его сосудам. В результате чего у него случился инсульт.
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