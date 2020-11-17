Прощание планируется провести в его театре 20 ноября.

Режиссера Романа Виктюка, который умер во вторник на 85-м году жизни, похоронят в семейном склепе во Львове.

Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - сказал собеседник агентства.

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Прощание с Романом Виктюком планируется провести в его театре 20 ноября. По словам пресс-атташе театра, сам режиссер говорил, что хотел бы быть похоронен во Львове, - там, где покоятся его родители. "Сейчас решается вопрос с транспортировкой", - уточнила она.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А через три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

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Автор: Светлана Закелова