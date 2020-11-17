Народный артист Украины перенес инсульт.

Украинский народный артист Роман Виктюк скончался в результате перенесенного инсульта.

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Во вторник, 17 ноября, 84-летнему артисту вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Он умер, находясь в реанимации.

Что известно о его смерти:

Еще 27 октября он попал в реанимацию из-за того, что заразился коронавирусом

17 ноября он погиб, находясь в реанимации

Вероятно, именно коронавирус спровоцировал инсульт

Когда пройдет церемония прощания пока неизвестно

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Автор: Диана Могилевич