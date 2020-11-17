Виктюк умер от инсульта / фото УНИАН
Украинский народный артист Роман Виктюк скончался в результате перенесенного инсульта.
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Во вторник, 17 ноября, 84-летнему артисту вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Он умер, находясь в реанимации.
Что известно о его смерти:
- Еще 27 октября он попал в реанимацию из-за того, что заразился коронавирусом
- 17 ноября он погиб, находясь в реанимации
- Вероятно, именно коронавирус спровоцировал инсульт
- Когда пройдет церемония прощания пока неизвестно
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