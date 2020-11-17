Роман Виктюк известен эпатажностью и скандальностью своей деятельности.

Театральный режиссер, педагог и народный артист Украины Роман Виктюк ушел из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт. УНИАН вспоминает чем известен великий театральный режиссер.

Биография Романа Виктюка

Роман родился во Львове 28 октября 1936 в семье учителей. Ещё в школьные годы он ставил спектакли и импровизации со своими друзьями. После школы закончил Российский Институт Театрального Искусства, работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

Его первые спектакли «Все это не так просто», «Город без любви», «Дон Жуан» собрали множество хвалебных отзывов. Самые известные спектакли Виктюка - «Черная комната», «Принцесса и дровосек», «Валентин и Валентина», «Мария Стюарт» и «Любовь — книга золотая».

С середины 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. Среди них - «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» А. Вампилова и «Уроки музыки» Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ.

Творчество Романа Григорьевича знают в Америке, Италии, Швеции, Финляндии. В США Виктюка включили в список 50 людей мира, оказавших влияние на вторую половину 20-го века. Он также был награжден премией Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль — «Служанки», по пьесе Ж. Жене. Главную роль сыграл известный актер Константин Райкин. Пьеса занимала афиши советских городов десятки лет, пережила три редакционные правки и получила мировое признание.

В 1996 году Роман открыл собственный театр своего имени. Первой постановкой театра стала антиреприза «М. Баттерфляй», полная эпатажа, эксцентричных костюмов и ярких мазков.

С 2001 по 2006 вел свою разговорную передачу о театре на канале ТВЦ. В 2014 году — член жюри шоу «Театр эстрады» на «Первом канале».

Личная жизнь Романа Виктюка

Артист держал в тайне подробности своей личной жизни. Известно, что он был женат на работнице «Мосфильма», не имевшей отношения к актерской сфере. Имя его супруги неизвестно. Свой брак он назвал ошибкой и грехом.

Роман подтверждал, что он одинок и не интересуется женщинами. У Виктюка есть дочь, которая живет во Львове.

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Автор: Екатерина Пулатова