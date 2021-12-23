Их тела обнаружили в собственном доме.

Голливудская актриса, звезда фильма "Дюна" Алисия Уитт сообщила о смерти своих родителей. По ее словам, они долго не выходили на связь, поэтому она попросила своего двоюродного брата проведать их.

Когда молодой человек пришел в их дом, то увидел их тела. На место происшествия сразу приехала полиция. В доме Уитт провели обыск, но ничего подозрительного не нашла, также не были обнаружены и следы насилия на родителях актрисы. Причина смерти пока неизвестна.

"Я прошу немного уединения в это время, чтобы скорбеть и осмыслить этот поворот событий и эту сюрреалистическую потерю", – сказала Алисия.

Алисия Уитт родилась в Вустере, штат Массачусетс, и в детском возрасте начала выступать на любительской сцене. В возрасте четырнадцати лет, после получения диплома о среднем образовании, она переехала в Голливуд, чтобы продолжить изучать музыку и актёрское мастерство. После нескольких появлений в различных телешоу, в 1984 году она получила роль Алии Атрейдес в фильме Дэвида Линча "Дюна".

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