Концерт группы должен был состояться в Тюмени.

Российская группа "ДДТ" отказалась от концерта в Тюмени из-за нарисованного накануне в зале символа войны в Украине "Z".

Изначально группа хотела сменить локацию выступления, но им не удалось так быстро найти площадку. Поэтому им пришлось отменить концерт.

Отметим, солист группы Юрий Шевчук в интервью Александру Плющеву на YouTube рассказал, что он против войны в Украине. Кроме того, на своих концертах Шевчук часто спрашивает у поклонников, кто из них "против" войны.

"Это огромная беда, трагедия. Все остальное меркнет перед этим", - сказал музыкант.

К слову, группа "ДДТ" была основана в 1980 году в Уфе. Лидер группы, автор большинства песен и единственный бессменный участник - Юрий Шевчук.

Основной тематикой творчества группы и её лидера Шевчука является гражданственно-патриотическая лирика, призыв к нравственному самосовершенствованию, отказу от насилия и преодолению ненависти, а также социальная сатира и протест.

Напомним, группа "Крихітка" посвятила песню освобожденным от оккупантов городам.

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