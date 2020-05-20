Риз Уизерспун снова сыграет культовую роль в "Блондинке в законе-3"

Киностудия MGM уже утвердила сценаристов "Блондинки в законе-3".

Риз Уизерспун 20 лет спустя снова сыграет свою культовую героиню фильма "Блондинка в законе" Эль Вудс.

Киностудия MGM уже утвердила сценаристов "Блондинки в законе-3", сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм 2001 года «Блондинка в законе» принес актрисе Риз Уизерспун всемирную славу. Спустя два года вышло продолжение — "Блондинка в законе-2".

Слухи о том, что будет сниматься третья часть истории, появились несколько лет назад. В начале 2020 года фильм должен был выйти на экраны, но этого не случилось. И вот теперь пришло подтверждение: продолжению комедии быть.

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Сценарий «Блондинки в законе 3» напишут звездные авторы Минди Калинг ("Офис", "Проект Минди", "Гадкий я") и Дэниел Гур ("Парки и зоны отдыха" и "Бруклин 9-9").

В фильме Эль Вудс, как намекают создатели фильма, нацелится на политическую карьеру.

Как сообщал ранее УНИАН, создатель персонажа Дэдпула Роб Лайфилд сообщил, что на данный момент в планах компании Marvel Studios нет планов на съемки третьей части комедийного кинокомикса о болтливом наемнике.