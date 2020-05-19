Marvel в ближайшие годы не планирует снимать "Дэдпула 3" - создатель персонажа

Фильма нет в расписании Marvel на ближайшую пятилетку.

На данный момент в планах компании Marvel Studios нет планов на съемки третьей части комедийного кинокомикса о болтливом наемнике Дэдпуле.

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Как сообщает DTF, эту информацию в общении с журналистами подтвердил создатель персонажа Роб Лайфилд.

Не так давно он сделал несколько резонансных заявлений в отношении Disney, рассказав об отсутствии прогресса по «Дэдпулу», но теперь подчеркивает, что его слова были многими истолкованы некорректно, и он не имеет претензий к компании.

«Если фильма нет в расписании, его никто не воспринимает всерьёз. Я получил доступ к расписанию студии на следующие — плюс-минус — пять лет, и я не вижу в нём «Дэдпула». Я не думаю, что он может выйти раньше этого срока», - заявил Лайфилд.

«Что я понял, так это то, что людям надо рассказывать про леденцы, единорогов и радугу, потому что люди хотят, чтобы им врали. Но когда какой-то чувак говорит «Да, всё идёт по плану», это значит что на самом деле «говорить пока не о чем», - заключил он.

Отмечается, что после объединения Disney и Fox Кевин Файги уже неоднократно намекал на то, что на внедрение в MCU «Людей Икс» может уйти много времени. Ещё до заключения сделки Marvel Studios подготовила своё расписание на несколько лет вперёд, и в него будет трудно вписать новые фильмы.

«Дэдпул 2» вышел в мае 2018 года и собрал в мировом прокате почти 800 миллионов долларов при бюджете около 110 миллионов. Как и первая часть, сиквел стал одним из самых успешных фильмов с рейтингом «R» в истории.

На текущий момент у Marvel уже есть расписание до 2022 года — тогда на экраны выйдут «Чёрная пантера 2» и «Капитан Марвел 2». СМИ ожидают, что вторая картина станет завязкой для «Мстителей 5».

Ранее режиссер Сэм Рейми («Человек-Паук», «Зловещие мертвецы») в общении с журналистами подтвердил, что работает над сиквелом кинокомикса Marvel про Доктора Стренджа.