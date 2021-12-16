Девушки побрились налысо в силу разных причин.

Принято считать, что женщины меняют прически, когда у них в жизни наступает какой-то переломный момент. Но работает ли эта теория со знаменитыми красотками?

Кристен Стюарт

Звезду "Сумерек" Кристен Стюарт киноманы помнят в образе роковой красотки, длинноволосой брюнетки, которая смогла затащить в свои сети главного вампира Роберта Паттинсона. Вот только после окончания саги актриса решилась на перемены во внешности. Она перекрасилась в блондинку и побрила голову. С чем связаны такие перемены - неизвестно. Возможно, Кристен просто решила поэкспериментировать.

Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон лишилась роскошных локонов ради роли в фильме "Безумный Макс 4: Дорогая ярости". Тот период в жизни она вспоминает с юмором. Говорит, что очень прикольно ходить в душ, когда не нужно полчаса мыть волосы.

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт решилась на перемены во внешности в 2002 году, когда ее утвердили на роль в фильме "Небеса". По ее словам, для нее это был выход из зоны комфорта, который позволил ей еще больше раскрепоститься.

Эмбер Роуз

Актриса Эмбер Роуз последнее время всегда бреет голову. К слову, ее прическа схожа с тем, которую делала себе Кристен Стюарт. В прочем, если кому-то короткие стрижки не идут, то Роуз с ней выглядит потрясающе и очень даже сексуально.

Шеннен Доэрти

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Она прошла несколько курсов химиотерапии, из-за которой у нее начали массово выпадать волосы. Позже актриса решилась побриться налысо.

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Автор: Диана Могилевич