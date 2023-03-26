Телеведущая принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в 2018 году. Тогда среди других участников была жена кума Владимира Путина Оксана Марченко.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые рассказала о том, что ее связывает с женой кума Путина Оксаной Марченко. Так, оказалось, они вместе принимали участие в одном сезоне шоу "Танцы со звездами" в 2018 году.

Решение выйти на паркет Маша считает одной из своих главных ошибок в карьере, ведь тогда она была совершенно не готова к соперничеству. Мария думала, что участие в рейтинговом шоу поможет ей "подняться со дна карьеры". Об этом она вспомнила в новом выпуске программы "Взрослые девочки" с Олей Поляковой:

"2018 год. Мне делают предложение пойти в "Танцы со звездами". Я спрашиваю: "Кто участники?" Там был только топ-лист. Я понимаю, что у меня нет внутреннего ресурса быть на уровне со всеми, бороться, быть крутой. Я была истощена, я была побита, я была на дне карьеры. На большую схватку не идут в таком состоянии. Плюс там была эта тетенька под названием Оксана Марченко".

Ефросинина предположила, что она быстро покинула проект не просто так, а потому что "постаралась" Оксана Марченко - та якобы видела в ней конкурентку.

"Я считаю, что это одна из моих самых больших ошибок... Я очень не хотела идти из-за Марченко", - рассказала Маша.

Отметим, телеведущая Маша Ефросинина еще пять лет назад негативно относилась к тому, что в украинском проекте будет принимать участие жена пророссийского политика.

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - писала тогда в своем Instagram-блоге знаменитость.

Напомним, шоумен Андрей Бедняков вспомнил работу с Оксаной Марченко.

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