Рианна снялась в нижнем белье в пикантной фотосессии для известного журнала

На одной из обложек Рианна запечатлена в белой рубашке и чокере, а на другой - в оригинальном оранжевом пальто.

Американская звезда Рианна приняла участие в пикантной фотосессии для американской версии модного журнала Harper's Bazaar.

Снимки опубликованы на странице издания в Instagram.

Певица позировала во дворе дома в нижнем белье своего бренда Savage X Fenty и комбинезоне Chanel белого цвета. На снимке в другом образе она появилась в футболке, черных колготках и розовых босоножках на каблуках с мусорными пакетами в руках. На следующем снимке звезда вкручивает лампочку, стоя на лестнице в том же образе.

На одной из обложек Рианна запечатлена в белой рубашке и чокере, а на другой - в оригинальном оранжевом пальто.

Как сообщал УНИАН, ранее Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд. Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам.

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