Мужчина также признался, считает ли себя предателем.

Украинский режиссер и экс-художественный руководитель Театра на Левом берегу Днепра Стас Жирков, который выехал из Украины в начале полномасштабной войны, рассказал, как ему это удалось сделать.

39-летний мужчина отметил, что получил официальное разрешение на выезд от Министерства культуры. Однако решил не возвращаться обратно. Сейчас он находится в Европе с семьей.

"На тот момент я получил разрешение на выезд от Министерства культуры, которое позволило мне выехать. В этом письме было указано: "Выезд для информирования и культурной деятельности относительно российского полномасштабного вторжения". Я никогда не скрывал этого", - рассказал Стас в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Жирков добавил, что пока не собирается возвращаться в Украину, ведь "нет такой возможности". Однако не исключает, что может приехать домой. Также он ответил на упреки относительно того, что его считают "предателем".

"Я не считаю себя предателем! Предатель - это человек, который коллаборирует с врагом. Предатель - это человек, который украл деньги у военных. Предатель - это человек, который украл деньги у администрации какого-то города, села. Вот предатели. А я не считаю себя предателем. Я работал и работаю для того, чтобы мир как можно больше узнавал о российском вторжении и о том, кто мы такие вообще. Потому что мы не занимались этим очень много лет. Нас не существовало для мира. А сейчас мы начали существовать", - сказал Стас.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассекретил имя актера, который уехал за границу во время войны.

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