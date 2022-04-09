Евгений Синельников чудом вырвался из оккупированного города.

10 марта, спустя две недели плена в оккупированном городе Буча Киевской области, режиссер и телеведущий Евгений Синельников смог спастись и выехать на подконтрольную Украине территорию. В Буче остался его дом, который оккупанты разбили полностью.

Как выглядел дом до прихода "русского мира" и как он выглядит сейчас, Синельников показал в Instagram.

"Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!!!", - написал телеведущий.

Евгений показал счастливые кадры, сделанные в мирные времена.

На следующих фото видны результаты так называемой "спасательной операции" российских захватчиков - в доме Синельникова обрушился даже потолок.

Напомним, Вакарчук жёстко прошёлся по россиянам за их молчание.

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