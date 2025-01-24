Знаменитость еще пять лет назад стал гражданином Украины, однако избавиться от российского документа он смог значительно позже.

Украинский режиссер, актер и сценарист Алексей Кирющенко, который ранее ответил, общается ли с президентом Владимиром Зеленским, рассказал об отказе от российского гражданства. Знаменитость, известный по сериалам "Слуга народа" и "Сваты" ответил, когда избавился от паспорта страны-агрессора.

Кирющенко родом из Украины, но много лет жил, работал и даже был гражданином РФ, из-за чего считался российским режиссером. В интервью для OBOZ.UA он рассказал, что еще пять лет назад получил украинский паспорт. Правда, слухи о том, что Алексей Адольфович живет в России ходят до сих пор:

Я в России? У меня уже пять лет украинское гражданство, правда, почему-то продолжают писать, что у меня есть только вид на жительство. Зная прекрасно, что это не так.

Еще с 2012 года, по словам сценариста, он живет в Украине. Сначала он получил вид на жительство, а затем стал гражданином. Почти все его родные проживают или похоронены здесь, а сын служит в рядах ГУР.

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Заявление на отказ от российского паспорта Кирющенко подал за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Тогда многие знакомые режиссера не верили, что он сможет избавиться от российского документа, однако ему это удалось. Уже меньше чем через неделю артист официально перестал быть гражданином страны-агрессора.

"Накануне подал заявление на отказ от российского гражданства. Мне все говорили: не отпустят, потому что так обычно происходит. Но через пять дней мне позвонили из российского посольства, мол, сдавайте документы", - вспомнил знаменитость.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук раскрыла гражданство 6-месячного сына, который родился в Швейцарии. Телеведущая поделилась новыми кадром с мальчиком, который в руках держал свой паспорт.

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