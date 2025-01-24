Алексей Кирющенко много лет дружил с президентом и работал с ним в одних проектах.

Украинский режиссер, актер и сценарист, известный сериалами "Сваты", "Слуга народа" и "Папик", ответил, поддерживает ли связь с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист признался, когда в последний раз виделся с лидером страны.

Кирющенко в свое время сотрудничал с Зеленским, еще до его президентства, а также со Студией "Квартал 95". Вместе они создали известные сериалы, которые стали любимыми для многих украинцев. Однако не только это их объединяло. У них были близкие отношения и они даже дружили до победы Владимира Александровича на выборах.

В интервью для издания OBOZ.UA Кирющенко рассказал, что сейчас ситуация несколько изменилась. Он поддерживает связь с главой государства, но не часто. С начала большой войны Зеленский ни разу не встречался со сценаристом, однако время от времени они переписываются, в частности, поздравляют друг друга с праздниками.

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"Где-то какие-то редкие переписки - такое происходит. На день рождения, например. Вот летом мне исполнилось 60 лет. Что же ему не поздравить? Лично не приезжал. С начала полномасштабного вторжения я с ним не виделся ни разу. Ну и зачем ему встречаться со мной? Я не занимаю никаких должностей - ничего такого", - поделился Алексей Адольфович.

Также режиссер убежден, что, если бы он сейчас позвонил Зеленскому, то тот бы не ответил. Однако Кирющенко понимает, что у президента совсем другая жизнь, из-за которой у него практически нет времени на общение с друзьями.

"Он не возьмет трубку, думаю, где-то валяется четыре телефона. Всегда читает Ермак, но никто не отвечает. Я философски к этому отношусь: президент сейчас живет совсем в другом мире. Много думал и размышлял обо всем этом. Надо было или не надо было ему идти... Ну, конечно, тоже понимаю, что должна быть все-таки подготовка", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, готов ли вернуться на сцену и к юмору после победы. Президент признался, что не исключает, что со временем поклонники снова его смогут увидеть на сцене.

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