Причиной смерти стала болезнь.

Умер известный американский режиссер и кинопродюсер Аарон Кауфман, который поддерживал Украину в войне и снял фильм "Суперсила" о вторжении в РФ. Знаменитости не стало в четверг, 17 октября.

Об этом сообщило издание Variety, со ссылкой на продюсера Чеда Верди, который много лет сотрудничал с режиссером. Свои последние дни продюсер провел в Лас-Вегасе, США. На момент смерти звезде был 51 год. По предварительным данным, причиной ухода Кауфмана в мир иной стал сердечный приступ.

После начала полномасштабного вторжения Аарон осудил кровавый режим Кремля и поддержал Украину. 24 февраля 2022 года он находился в Киеве и даже после начала большой войны еще некоторое время оставался в Украине. Он много времени проводил с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы собрать материалы для документального фильма о войне.

Кауфман задокументировал не одно преступление российской армии. В результате он выпустил ленту "Суперсила" с актером Шоном Пенном.

Картину показали на кинофестивале Берлинале в феврале 2023 года. Фильм показывает Россию как террористическое государство, демонстрируя многочисленные свидетельства о преступлениях вооруженных сил РФ против мирного населения. Одной из главных тем ленты является предоставление Украине как можно больше военной помощи. "Суперсила" была награждена американской телевизионной премией "Эмми".

Напомним, ранее умерла известная американская певица и мама Уитни Хьюстон. Ее не стало на 91-м году жизни.

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