Пустовит дал интервью Славе Демину, которое должно выйти в понедельник или вторник, 20 и 21 сентября соответственно.

Экс-супруг блогерши Саша Пустовит - Игорь сообщил свою версию скандального развода. Он извинился перед своими детьми за то, что расскажет, "как все было на самом деле".

На своей странице в Instagram Игорь Пустовит опубликовал сообщение, в котором обратился к своим сыновьям. Мужчина написал, что его жена "опустила папу на дно своими легендами". Он обвинил Машу Ефросинину в том, что ей важны только рейтинги, но не проблемы людей.

Напомним, 14 сентября в сети вышло резонансное интервью Саши Пустовит (известной также как Саша Бо) Маше Ефросининой. Блогерша обвинила своего мужа в абьюзивных отношениях и рассказала, что скрывала за безупречной картинкой в Instagram.

Игорь Пустовит также решил дать интервью ведущему Славе Демину и рассказать свою версию событий.

"Самую главную проблему они, к сожалению, с ней так и не обсудили, а просто принялись убеждать всех в том, что ваш папа – монстр. И это, в какой – то степени, пожалуй, правда..." - написал Игорь Пустовит.

Блогер добавил, что его в сети унижают и оскорбляют. Поэтому он дал интервью в ответ, где рассказал, как все было на самом деле". Игорь подчеркнул, что ему было трудно пойти на такой шаг. Но так он якобы "поможет не только сыновьям и Саше, но и семьям Украины".

"Вещи, которые будет рассказывать ваш папа - не украшают его. Сам факт, что ему пришлось куда-то идти давать ответ и делать также кому-то рейтинги – не украшает его, но вы должны его понять, он этого не хотел, у него не оставалось выбора, он не за это боролся! Не этого добивался и не этого желал в итоге!"- подчеркнул мужчина.

Пустовит заметил, что вещи, о которых он расскажет в интервью, будут болезненными для всех. Однако он якобы был вынужден пойти на такой шаг. В конце мужчина извинился перед сыновьями и попросил не повторять ошибок звездных родителей.

По словам ведущего Славы Демина, интервью с Игорем Пустовитом выйдет в понедельник или вторник, 20 и 21 сентября соответственно.

Полный текст публикации Игоря Пустовита:

"Ребята, хочу попросить у Вас прощения за нас с мамой. Мама опустила папу на самое дно своими легендами, еще и на всю Украину. Если бы на месте вашего папы был не ваш папа – возможно он сейчас был бы уже в больнице или и вообще в каких-то более темных и холодных местах. Мама не понимала, что человеку, которому она так рьяно унижала вашего папу, было на самом деле чихать на ее настоящие проблемы. Кто-то просто делал интеграцию и рейтинги. Но самую главную проблему они, к сожалению, с ней так и не обсудили, а просто принялись убеждать всех в том, что Ваш папа – монстр. И это, в какой-то мере, пожалуй, правда…

Ваш папа решил опуститься на еще более глубокое дно и пойти рассказать как все было на самом деле. Не вините за это его, потому что ему очень тяжело. Люди проклинают его худшими образами мира, угрожают, унижают... Но у Вашего папы достаточно силы, чтобы не просто пережить это и дать ответ, но еще и помочь и Вам, и Вашей маме, и помочь тысячам семей не расставаться, не потерять друг друга, не разрушить все. Заодно и Вам, мои зернышки, дать мастер-класс, как НЕ надо делать в будущем!

Вещи, которые будет рассказывать ваш папа - не украшают его. Сам факт, что ему пришлось куда-то идти давать ответ и делать также кому-то рейтинги - не украшает его, но Вы должны его понять, он этого не хотел, у него не оставалось выбора, он не за это боролся! Не этого добивался и не этого желал в итоге!

Вещи, которые будет рассказывать ваш папа, будут вам неприятны, будут даже болезненны. Будут всем. И вашему папе тоже. Но мы это переживем. Если Ваша мама уже и решила вынести все грязное белье из нашего дома, то она забыла еще пару десятков ящиков, и я вчера ей помог с ними. Потому что если затеяла генеральную уборку, то пусть в доме будет уже по-настоящему чисто. Пусть все грязное и самое грязное остается там, позади.

А вы просто знайте, что я всегда был и буду рядом! Всегда помогал и Вашей маме, и Вам, и буду продолжать это делать до самого конца. Просто знайте, что я люблю Вас больше всего на свете. Просто простите нам с мамой за все наши ошибки, за тупость, за непонимание, за меркантильность, за все унижения и всю боль. Просто извините и никогда не повторяйте наших ошибок".

Развод Саши Бо и Игоря Пустовита

20 июня Саша Бо дала первое интервью Маше Ефросининой, но его не обнародовали сразу. Через 2 дня стало известно, что пара блогеров распалась. Саша никак не комментировала новость, тогда как Игорь подогревал разнообразные слухи сообщениями и сториз.

Через 2 месяца Саша Пустовит дала второе интервью телезвезде, которое вышло на YouTube-канале Ефросининой 14 сентября. В нем она рассказала другую сторону безупречной Инстаграм-картинки их семьи.

Саша Бо созналась в регулярных ссорах, обесценивании и оскорблении, которых не показывала в сети. По ее словам, муж – самый большой ее хейтер, потому что "бьет сильнее всего – словами".

Блогер добавила, что в течение 2 месяцев длится разводный процесс. За это время Игорь угрожает рассказать тайны девушки. Чтобы избежать обнародования этой информации, Саша рассказала обо всем сама.

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Автор: Виктория Гордиенко