Сегодня, 14 июня, рэперша отмечает свой день рождения.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сегодня празднует свое 30-летие. Еще несколько лет назад о ней никто не знал, но сейчас она любимица миллионов.

Кто бы мог подумать, что воспитательница детсада в Барышевке станет самой популярной рэп-артисткой Украины? Рассказываем подробнее.

Alyona Alyona с детсва увлекалась музыкой и писала тексты. Но только в 27 лет она решилась показать их миру и опубликовала видео в YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров. Затем исполнительница выпустила еще несколько треков, а в 2019 году вышел ее дебютный альбом "Пушка".

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На этом ее популярность начала только расти. И уже в 2020 году она стала участницей шоу "Танцы со звездами". До финала артистка так и не дошла, но поклонники, кажется, начали еще больше ее любить.

15 января 2021 года стала обладательницей приза зрительских симпатий премии Music Moves Europe Talent Awards. Более того, многие украинские звезды неоднократно отдавали первое место в неком рейтинге рэп-культуры именно Alyona Alyona.

Недавно Alyona Alyona выпустила второй альбом под названием "Галас". Это интернациональная работа не только с участием украинских исполнителей, но и с другими артистами из разных стран мира.

alyona alyona – Рибки

alyona alyona - Залишаю свій дім

alyona alyona - Пушка

alyona alyona feat. JAMALA - Забирай

alyona alyona feat. KYIVSTONER - Рятувальний круг

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Автор: Диана Могилевич