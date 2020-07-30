30-летняя Регина Тодоренко засветила морщины на лице

Телеведущая опубликовала новое фото.

Известная певица и экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новую фотографию.

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30-летняя звезда предстала в голубой футболке и с маской для сна на лбу. Из косметики на лице Регины можно рассмотреть только тушь для глаз. При этом хорошо видно, что у девушки уже есть морщины.

Певица сообщила, что сдала анализ на коронавирус, так как она находится в зоне риска. Половина ее команды либо контактирует с больными, либо сам болеет пневмонией.

"Сдала анализы на COVID-19! Ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, так как я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом. Выздоравливайте скорее, мои дорогие! Берегите себя! Вы нам нужны! Из нашей группы здоровы только я и оператор, таким составом и будем снимать дальше, для меня это будет весьма интересный челлендж", - написала Регина.

Как сообщал УНИАН, Регина Тодоренко показалась без макияжа.

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