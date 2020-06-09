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Регина Тодоренко показалась без макияжа (фото)

09:43, 09 июня 2020
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Тодоренко без макияжа / instagram.com/reginatodorenko

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на фоне леса, видно, что ее лицо без грамма косметики. Несмотря на это, она выглядит прекрасно.

Также фото без макияжа Регина поделилась в своих "историях". На нем она сидит за столом с собранными в хвост волосами. 

"Объявлено об отмене режима самоизоляции. Слава Богу, постепенно можно будет восстанавливать обычную жизнь. Но на фоне этого почему-то думается не о том, как скорее посидеть на летних верандах, а о том, какой ценой все это далось", - написала под фото Тодоренко.

Тодоренко без макияжа / instagram.com/reginatodorenko

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Теги: #фото#Регина Тодоренко