Регина Тодоренко показалась без макияжа (фото)

Звезда не боится демонстрировать свою естественную красоту.

29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко поразила сеть, показав фото без макияжа.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на фоне леса, видно, что ее лицо без грамма косметики. Несмотря на это, она выглядит прекрасно.

Также фото без макияжа Регина поделилась в своих "историях". На нем она сидит за столом с собранными в хвост волосами.

"Объявлено об отмене режима самоизоляции. Слава Богу, постепенно можно будет восстанавливать обычную жизнь. Но на фоне этого почему-то думается не о том, как скорее посидеть на летних верандах, а о том, какой ценой все это далось", - написала под фото Тодоренко.

Ранее известная экс-"виагра", переехавшая в РФ, Анна Седокова удивила своих поклонников слишком откровенным снимком.

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