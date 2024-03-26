Змея, которая сидела на плечах, сильно сжала ему горло.

Во время прямого эфира ток-шоу новостей под названием "The Project" австралийский ведущий Роув МакМанус едва остался жив. А все из-за змеи, которая перекрыла ему дыхание, сидя на шее. Об этом пишет издание Mirror.

По формату шоу, ведущие должны были брать интервью с элементами "выживания" в сложных условиях. Поэтому руководители шоу предложили повесить на плечи змею. Ведущие согласились на эксперимент и не думали, что это может оказаться очень опасной идеей.

Поэтому пока соведущий вел программу, шею МакМануса начала сильно сжимать змея. Позже он не мог нормально дышать.

"Ребята, это безумие! Ведь там могут задушить Роува, - сказал соведущий Майкл, который начал замечать изменения на лице мужчины.

Однако сам Макманус сначала отшучивался, хотя потом покраснел и занервничал, когда змея начала обвивать его тело.

"Серьезно, теперь змея следит за тем, чтобы я не мог пошевелиться", - сказал он.

К счастью, с мужчиной все хорошо. Сам он не комментировал этот инцидент после завершения съемок.

Реакция зрителей

Многие зрители возмутились таким экспериментам в студии и начали жалеть пострадавшего ведущего.

"Мне очень неудобно такое смотреть"

"Я никогда не видел лицо Роува таким красным, это меня немного напугало! Он такой храбрый"

"Это совсем не смешно".

Напомним, ранее австралийская ведущая не заметила, как вышла в эфир и сильно испугалась. Ее реакция тогда попала в сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: