Телеведущая отметила, что недвижимость сейчас на этапе строительства - они с мужем хотят создать из нее "дом мечты".

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о доме, который она с супругом Андреем Диким приобрела незадолго до 24 февраля 2022 года. Сейчас недвижимость еще не готова к заселению - строительство было прекращено из-за боевых действий. Звездные супруги хотят создать там "дом мечты".

Деталями Ребрик поделилась в своем Instagram-блоге и даже показала кадры, сделанные рядом с постройкой. Как известно, недвижимость находится в Киевской области.

"В одном из интервью я рассказала, что перед началом войны мы купили дом, назвали его "дом мечты". Что это означало? Что мы знали, сколько у нас работы, какие у нас проекты, на что мы можем рассчитывать, планировать, мечтать. Потом началась проклятая война и эти мечты утонули", - поделилась знаменитость с подписчиками.

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Сейчас она не уверена в завтрашнем дне, однако пока есть возможность жить и наслаждаться жизнью, Лилия не хочет ее упускать.

"Ты не знаешь, своевременно ли продолжать что-то, или не время? Страшно… Вкладывать деньги? Продолжать жить нормальной жизнью, если есть такая возможность? Но вы знаете мою позицию - если живы, то нужно жить", - добавила Ребрик.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения Лилия Ребрик с детьми уехала на западную Украину. Оттуда она вела и прямые эфиры утреннего шоу, пока в Киеве было неспокойно. Сейчас телеведущая вернулась в столицу.

Напомним, Лилия Ребрик публично поздравила мужа с годовщиной брака и показала их любовную историю.

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