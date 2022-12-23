23 декабря популярная телеведущая отмечает 11-летие со дня свадьбы с хореографом Андреем Диким.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик 23 декабря отмечает 11-летие со дня бракосочетания с хореографом Андреем Диким. В честь этого важного события знаменитость опубликовала романтические фото со своим супругом.

Ребрик адресовала своему мужу теплые слова благодарности и пожелания.

"За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное - делали все всегда вместе. Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга по взгляду, когда никаких слов не нужно. Конечно, как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляло нашу любовь", - написала Ребрик.

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Чтобы проиллюстрировать данный пост, она выбрала их с Андреем общие фото с прошлогодней фотосессии - тогда в честь 10-летия супружеской жизни они устроили настоящую love story на камеру.

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девочкам, к нам", - резюмировала телезвезда.

Напомним, Лилия Ребрик кардинально сменила имидж.

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