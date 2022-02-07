Женщина призналась, что даже лично спрашивала соперницу об отношениях с мужем.

Бывшая жена украинского композитора и продюсера Константина Меладзе Яна Сумм рассказала об измене мужа с солисткой группы "Виа Гра" Верой Брежневой.

Женщина призналась - долго не могла понять, что муж ей изменяет. Об этом Сумм рассказала в интервью во время прямого эфира, передает издание 7Days.

По словам Сумм, Меладзе активно ездил на гастроли с группой, в составе которой выступала и Брежнева. Тогда, как рассказывает Яна, она и поняла, что у артистки и роман с ее мужем.

Читайте такжеМеладзе подарил Брежневой на годовщину свадьбы кольцо за 600 тысяч гривен (фото)Женщина отметила, что осознала это лишь спустя несколько лет. Она даже лично спрашивала соперницу о романе, но Брежнева заверила ее, что ничего, кроме деловых отношений, между ней и Меладзе нет. Однако позже Брежнева сама решила разрушить этот любовный треугольник и пришла к Меладзе в дом. Тогда, по словам Сумм, она все поняла. Женщина забрала детей и подала на развод, что стало для Меладзе полной неожиданностью.

"Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я", - рассказала женщина.

Она призналась - благодарна Меладзе за то, что отпустил ее из этого эмоционального ада, как сама называет случившееся женщина.

Вскоре после развода Сумм во второй раз вышла замуж и уже пять лет живет замужем за украинским бизнесменом. Также она занялась проектами, направленными на развитие и социализацию детей с аутизмом.

Напомним, Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 40 лет.

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