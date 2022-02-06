Девушка развернула кресла всех звездных тренеров проекта.

На "слепые прослушивания" шоу "Голос страны" пришла дочь известного продюсера Константина Меладзе – Лия.

17-летняя девушка призналась, что мечтала о сцене, чтобы почувствовать себя нужной. Она призналась, что звездный отец гордится ей и поддерживает.

Лия исполнила песню Hallelujah и развернула кресла всех четырех звездных тренеров. Она поделилась, что начала петь в 10 лет.

"У вас сегодня четыре "да". Это из-за того, что вы очень трогательно исполнили эту песню", - сказала Надя Дорофеева.

"Мне понравился ваш тембр, поэтому я приглашаю в свою команду", - заявил Святослав Вакарчук.

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Девушка сомневалась, кого из тренеров выбрать и в итоге решила стать частью команды Дорофеевой.

Напомним, Наталья Миколаенко пришла на шоу "Голос страны" и взорвала сцену мощным исполнением популярного в TikTok хита "Восемь" певицы Лилу45.

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