Мужчина уже отреагировал на заявления от женщин.

Известного британского юмориста и актера Рассела Брэнда обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, которые вероятно произошли в 1999-2005 годах. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что 48-летнему мужчине уже прислали приглашение в суд Вестминстерского магистрата после заявления четырех женщин. Заседание по его делу состоится 2 мая.

"В заявлении говорится о следующих инцидентах: в 1999 году в районе Борнмута была изнасилована женщина. В 2001 году в районе Вестминстер в Лондоне женщина подверглась сексуальному домогательству. В 2004 году в районе Вестминстер в Лондоне женщина подверглась оральному изнасилованию и сексуальному насилию. В период с 2004 по 2005 год в районе Вестминстер в Лондоне женщина подверглась сексуальному насилию", - отмечают работники полиции.

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Представительница прокуратуры также добавила, что сейчас идет расследование и проверяются все возможные доказательства.

Реакция Рассела Брэнда

Сам актер не признает своей вины. Он эмоционально высказался по этому поводу в сети.

"Кем я никогда не был, так это насильником. Я никогда не занимался деятельностью без согласия. И теперь я буду иметь возможность защитить себя в суде, и я невероятно благодарен за это", - отметил Рассел в сети Х.

Что известно о Расселе Брэнде

Рассел Брэнд стал известным как ведущий ток-шоу телеканала BBC Big Brother's Big Mouth и соведущий "Шоу Рассела Брэнда" на радиостанции BBC Radio 2 в Великобритании. Также играл в фильмах "В пролете", "Сказки на ночь", "Звездный эскорт" и во многих других киноработах.

Напомним, ранее на актера Жана-Клода Ван Дамма открыли уголовное дело. Власти Румынии признали его одним из подозреваемых по делу о торговле детьми.

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