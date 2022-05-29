Вырученные во время аукциона деньги пойдут на нужды ВСУ.

Группа Kalush Orchestra продала на аукционе продали награду, которую выиграла на Евровидении-2022. Деньги пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается в сторис на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.

Еще 25 мая группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили о старте аукциона, в рамках которого выставили на продажу главную награду Евровидения-2022. Борьба за хрустальный микрофон была ожесточенной, в связи с этим финал аукциона перенесли с 28 на 29 мая.

По словам Притулы, первую ставку сделали предприниматели Калуша – они внесли 28 тысяч долларов. Они планировали оставить награду в родном городе солиста группы. Но во время прямого эфира 29 мая ставка выросла с 45 тысяч до 900 тысяч долларов.

Таким образом, легендарная награда досталась украинской криптовалютной бирже WhiteBIT.

За вырученные деньги, которые поступили в фонд Притулы, планируют приобрести многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвал спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выиграл этот конкурс. На втором месте - британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man".

В свою очередь участник группы Игорь Диденчук предложил провести финал песенного конкурса Евровидение 2023 в Луцке.

Вас также могут заинтересовать новости: