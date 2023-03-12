У Филиппа Киркорова новая любовь.

Долгие годы российский пропутинский певец Филипп Киркоров говорил, что главная женщина в его жизни - дочь. Однако сейчас стало известно, что с осени он состоит в романтических отношениях.

Как рассказал Киркоров в комментарии росСМИ, у него есть вторая поовинка. И они не просто встречаются, а даже вместе живут. Однако имени своего партнера он не раскрыл.

Стоит отметить, что артиста неоднократно подозревали в гомосексуальности. А некоторые его коллеги прямо об этом говорили. Поэтому живет он с мужчиной или женщиной - неизвестно.

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Кроме того, росСМИ пишут, что путинист сделал несколько пластических операций не только для визуального омоложения и похудения, но и для своего любимого человека.

"Любовь новая живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить", - заявил артист.

Напомним, каким Киркоров был до популярности и пластических операций.

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