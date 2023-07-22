Российский продюсер рассказал, почему Леонтьев "отсиживается" в США.

Российский певец Валерий Леонтьев не высказал свою позицию по войне в Украине. После 24 февраля 2022 года он будто бы "исчез". Артист перестал давать концерты и не общается с журналистами. Однако его настоящую позицию по войне все равно раскрыли.

Так, российский продюсер Павел Рудченко утверждает, что Леонтьев "ушел в тень" не просто так. Он считает, что артист попросту не хочет поддерживать Россию.

По словам продюсера, отъезд Леонтьева был вполне предсказуемым. На фоне проблем со здоровьем артист решил отмалчиваться и не подыгрывать роспропаганде.

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"То, что он уехал в Майами - это предсказуемо. У него там дом. Если брать его историю со здоровьем, то там же еще и возраст. Я не думаю, что он будет пытаться вписаться в эту патриотическую позицию", - заявил в комментарии для росСМИ Рудченко.

По словам продюсера, Леонтьев не будет возвращаться на сцену. Рудченко утверждает, что на фоне полномасштабной войны в Украине артист может даже не вернуться в РФ.

"Мне кажется, что он и отмалчивается не просто так. Видимо, он не особо настроен именно на поддержку. Вряд ли он будет сейчас пытаться снова выходить на сцену", - отметил продюсер.

Валерий Леонтьев - последние новости

Весной этого года Лайма Вайкуле высказалась о Леонтьеве, о котором почти ничего не слышно с начала полномасштабной войны. Она рассказала, что артист находится в США.

А недавно росСМИ заявили, что состояние здоровья Леонтьева резко ухудшилось. Артисту приписывают немало болезней. В этот раз издания заявили, что певец перенес несколько серьезных операций.

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