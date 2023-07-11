Сообщается, что с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

Российский певец Валерий Леонтьев, который с начала полномасштабного российского вторжения исчез из информационного пространства, вызвал беспокойство у россиян.

Ему приписывают разные болезни, из-за которых он якобы и уехал из страны-агрессора. Так, росСМИ распространяют информацию, что недавно артисту сделали операцию на глазах и коленях, но она не улучшила состояние его здоровья, а наоборот ему с каждым днем становится только хуже.

Представитель артиста опроверг все слухи о болезнях Леонтьева. По его словам, певец чувствует себя нормально.

Видео дня

Где сейчас Валерий Леонтьев

Певец ни разу не высказался о полномасштабном вторжении России в Украину. Известно, что уже больше года он живет в США.

Как рассказала Лайма Вайкуле, от него не стоит ждать каких-то заявлений, так как он никогда никому не давал интервью.

"У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то", - сказала ранее Вайкуле.

Вас также могут заинтересовать новости: