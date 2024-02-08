Девушка призналась, что ранее у нее было совсем другое мнение о России.

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала о периоде в своей жизни, когда она строила карьеру в России. По ее словам, все началось с украинского шоу "Холостяк", в котором она принимала участие в 2014 году.

Тогда девушку начали хейтить в сети, из-за чего у нее появились комплексы. Долгое время ее не принимали в родной стране, поэтому она решила строить карьеру в РФ.

К тому же, по словам журналистки, ее родители также были ориентированы на Россию.

"У меня всегда было так, что надо в России достичь успеха, чтобы в Украине меня приняли. Совокупность всех этих факторов, когда я пошла на проект, получила негативный фидбэк, не смогла реализовать себя в Украине, тынялась по кастингам и не получалось... Я обиделась и подумала: "Вот, я вам еще покажу. Поеду в чужую страну и добьюсь успеха", - сказала Рамина в интервью Александру Волошину.

Она добавила, что в России еще и училась. По ее словам, в стране-агрессоре мощная пропаганда, поэтому если бы в то время у нее спросили, кто виновен в войне, она бы ответила, что и Украина, и Россия.

Девушка отметила, что ее позиция изменилась только после полномасштабного вторжения. Теперь она точно знает, кто враг, а кто - нет.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай честно рассказала, что страдала булимией.

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