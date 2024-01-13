Девушка отметила, что ее мама имеет лишний вес и из-за этого ее корили.

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай рассказала, как боролась с лишним весом. Девушка призналась, что страдала от пищевых расстройств, в частности речь идет о булимии.

"Срываться – моя история. Это когда я решила с понедельника худеть. Понедельник, вторник среда – я худею, четверг еще нормально, но пятница и мы куда-то идем с подружками. Они у меня худые, а я на диете. Пошли в кино, они берут соленый и сладкий попкорн, я съела свой – те килограммы, которые сбросила за 5 дней, вернулись. В субботу обвиняю себя: почему везде все худые, а я одна с лишним весом? Почему я выгляжу как женщина, которая рожала, хотя я еще не рожала. Воскресенье – ем все подряд, потому что с понедельника снова худеем. И так по кругу. К этому добавлялся спорт, разные специалисты, ограничения в 1200 калорий в день", – поделилась блогерша на своем YouTube-канали "RAMINA".

Также она честно призналась, что страдала булимией.

Видео дня

"Мама у меня полная, а папа худой. Маму знакомые притесняли за это, и мне говорили, чтобы я не была как она. Так что я пила чаи для похудения, экспериментировала диеты "500 калорий", монодиеты, занималась спортом - наесться в изобилии, и потом проблеваться", - рассказала девушка.

По ее словам, пришлось обратиться к психотерапевту из-за расстройств пищевого поведения.

Сколько весит Рамина Эсхакзай

Украинская блогерша Рамина Эсхакзай рассказала, что ее вес варьируется в пределах 54-54,5 килограмм. В последнее время она перешла на правильное питание, а также она посвящает время спорту.

Девушка призналась, что перед войной набрала лишний вес, но за полгода она привела себя в идеальную форму, которой сейчас восхищаются ее поклонники.

Вас также могут заинтересовать новости: