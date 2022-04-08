Потапу угрожают уже не первый раз.

Пока украинская певица Настя Каменских выступает на благотворительных концертах и собирает деньги для помощи Украине, ее супруг и продюсер Потап ведет информационную войну.

Видимо, призывы Потапа остановить войну и разоблачение фейков российской пропаганды не по душе россиянам. Поэтому они забрасывают его угрозами.

В этот раз Потап обнародовал новое сообщение с угрозами россиян.

"Ради чего ты рискуешь своей свободой и поддерживаешь преступный режим Зеленского? За твою противоправную активность в интернете придется отвечать по всей строгости закона", - написали россияне Потапу.

Но артист не растерялся и быстро нашел, что им ответить.

"Я не рискую свободой, я борюсь за нее с русскими оккупантами! Ради Украины, ради жен, сестер, матерей, ради наших детей. Ради всего человеческого, что осталось на планете Земля. Против войны! С каждым вашим сообщением мы становимся сильнее. Мы видим, что вы нас боитесь. Это придает нам сил. Слава Украине", - ответил Потап.

Напомним, ранее Потап иронично ответил на угрозы россиян и сделал им заманчивое предложение.

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