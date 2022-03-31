Потапу в социальных сетях присылают угрозы.

С 24 февраля 2022 года в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. Пока военные защищают нашу страну на передовой, знаменитости воюют на информационном фронте.

Так, украинский продюсер Потап неоднократно обращался к россиянам с просьбой прекратить войну с Украиной, выходить на митинги и не верить пропаганде. Но, кажется, все это оказалось бесполезным.

Артист поделился с поклонниками информацией о том, что россияне начали ему угрожать.

"Предатели Родины, которые поддерживают врагов всего адекватного человечества - украинских неонацистов, ждет расплата! И она неминуема! Скоро ты ответишь за все", - написали артисту в социальных сетях.

Потап сразу же ответил на это сообщение: "Станьте в очередь, пожалуйста".

Позже он поделился скриншотом переписки со своими поклонниками и добавил, что россияне "спалили" сами себя.

"Дорогие шантажисты! У меня к вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров, второе - если не удаётся отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика. И четвёртое, самое главное, простите, но вам прийдется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов человек, что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь", - написал Потап.

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