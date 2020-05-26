"Как на похоронах": гитариста Queen "занесло" во время благодарности фанам за поддержку
72-летний гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй прокомментировал свое самочувствие после сердечного приступа и странно поблагодарил сторонников за поддержку во время своей реабилитации.
Об этом он рассказал в видео, выложенном в Instagram.
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«Я очень шокирован и растроган потоком любви и поддержки, направленных на меня после освещения (инцидента - УНИАН) в прессе. Как вы видите, я в порядке. Мой почтовый ящик наполнен невероятными пожеланиями настолько, что я, наверное, никогда не смогу всех поблагодарить по отдельности. Поэтому позвольте поблагодарить всех вас здесь», – сказал он.
Звезда добавил, что из-за чрезмерного количества открыток чувствовал себя так, будто посетил собственную погребальную церемонию: «Это будет звучать очень странно, но я чувствую, будто умер, и все же смог прийти на похороны и получить всю дань».
«Я часто думаю, что на похороны все эти люди приходят и говорят замечательные вещи о человеке, который ушел, однако он или она это услышать уже не могут. Мне повезло – и я услышал это, так что моя жизнь завершена. Извините, это звучит странно, но я не могу это ни с чем другим сравнить», – пояснил Мэй.
По словам Брайана Мэя, он делает физические упражнения и отдыхает.
Сначала врачи констатировали у него разрыв мышечного нерва вследствие падения в саду. Затем мужчину госпитализировали с сердечным приступом.
Врачи пытались устранить проблемы с сосудами сердца, но, по словам самого Мэя, он не выдержал боли в мышцах и был вынужден отказаться от дальнейшего хирургического вмешательства. Тогда же Мэй просил фанатов не присылать ему сообщения с соболезнованиями, ибо был «в норме».
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