По словам Отара Кушанашвили, он сам предлагал секс и Каролине Куек, и Оле Поляковой.

Скандальная певица Ани Лорак, живущая и выступающая в России, получила очередную порцию критики. В этот раз за отказ от слов о домогательствах Константина Меладзе ее осудил скандальный журналист Отар Кушанашвили.

Своим мнением о ситуации с Лорак и Меладзе он поделился в новом выпуске своего шоу "Каково?!" на YouTube.

"Как она сказав букву "а", отреклась от "б"? Если было, так и скажите! Я обожаю братьев Меладзе, мало кому так подчиняются ноты как Косте, но если 69 девушек из 70 говорят, что он пытался им засунуть отросток в рот… Если Лорак отреклась от слов, то что-то там происходило!" - заявил Кушанашвили

Журналист не понимает, почему Ани Лорак резко отказалась от своих слов, если эта ситуация, по его мнению, действительно происходила. Помимо этого, Кушанашвили не скрывает, что и сам предлагал секс знаменитым женщинам.

Так, скандальный российский журналист делал недвусмысленные предложения Ани Лорак и Оле Поляковой. По словам Кушанашвили тогда он работал в Киеве ведущим программы. Артист утверждает, что в те времена пошлых предложений было "навалом" и он не понимает, почему этого не признают остальные.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим. На уточняющий вопрос о том, какие именно условия ей во время сотрудничества ставил Меладзе, певица отвечала уклончиво. Спустя месяц опальная звезда заявила, что ее слова перекрутили.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Полина Кузенко