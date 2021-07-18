Певица рассказала, что внешность для нее не главное.

Опальная певица Ани Лорак призналась, что для нее совсем не важно сколько мужчина весит, какая у него внешность и уж тем более его возраст.

Об этом она сказала в интервью изданию "7дней.ru".

"В юности и детстве я себе представляла какой-то типаж мужчины. "Он должен выглядеть так, рост у него должен быть такой-то, тембр голоса такой-то..." Но во время жизненного путешествия я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех "В". Вес, возраст и внешность. Можно влюбиться и в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такое внутреннее богатство", - сказала Лорак.

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Также звезда отметила, что самое сексуальное у мужчины - это ум. Именно интеллект больше всего привлекает певицу. При этом она добавила, что жадные мужчины ей не нравятся.

Напомним, Ани Лорак собирается дать пару концертов в Украине 16 и 17 августа. Исполнительница готовится выйти на сцену в Одессе впервые за семь лет.

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Автор: Диана Могилевич