Продюсер получил "поздравление" от оккупантов в день своего рождения.

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк сегодня, 14 марта, должен был праздновать свой юбилей - ему исполняется 60 лет. Однако оккупанты решили иначе и "поздравили" артиста в духе "русского мира". Они попали в дом Кондратюка под Киевом.

О "подарке" от оккупантов продюсер написал на своей странице в Facebook.

Кондратюк гневно обратился к оккупантам, которые повредили его дом. Он пожелал им гореть в аду.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистів. Русские - д***мо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом. Горите в аду, имперские бесславные безмозглые подонки! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!",- написал Кондратюк.

В комментариях пользователи пишут, что дом можно будет отстроить, главное - что от такого "приветствия" никто не пострадал.

"Главное, что вы здоровы и целы", - отметили фанаты Кондратюка.

Напомним, ранее Кондратюк поддержал ВСУ и передал им 300 тысяч гривень.

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