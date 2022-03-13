Шоумен поддержал ВСУ и передал им 300 тысяч гривень.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк поддержал украинскую армию морально и материально. Он отправил ВСУ 300 тысяч гривень.

"Я сторонник тихой благотворительности. И публикую чек только для того, что вы, мои читатели, тоже по мере возможностей помогали армии финансово. Несмотря на трудности, в которых находится каждая украинская семья с началом войны. Ибо если не мы – то кто? И если Украину не спасет ВСУ – то кто?", - написал Кондратюк.

Также он добавил, что мы обязательно изгоним российских оккупантов с нашей земли.

"Украина победит! Рашисты будут изгнаны из нашей земли, или зарыты глубоко в нее. Помогаем нашей армии как можем: волонтерим, разоблачаем позиции врага, поддерживаем – морально и материально – по всему миру. Мой военный опыт закончился в 1983 году по окончании военной кафедры КНУ им. Шевченко на 2-месячном собрании под Ужгородом. Попросил оружие в терробороне села – не дали... Поэтому осталось внести посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ. Ребята! Вы – герои! Выгоняйте врага из Украины и возвращайтесь живыми! Слава Украине! Героям – слава", - добавил шоумен.

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