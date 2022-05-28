Стася Ровинская отметила, что не может назвать свою маму алкоголичкой.

Украинская телеведущая Стася Ровинская прокомментировала слухи об алкоголизме своей матери Снежаны Егоровой. По ее словам, она не может назвать свою мать алкоголичкой. А то, что о ней рассказывает ее бывший супруг Антин Мухарский - неправда.

"Могу согласиться только, что ей не стоит его (алкоголь, – ред) употреблять, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда она выпьет – это все обостряется. Но назвать ее алкоголичкой я, конечно, не могу, это неправда. И комментировать слова Антина я тоже не хочу, потому что у меня были ситуации, когда я ему писала: "Зачем ты врешь?", а он мне: "Это война, детка, ничего личного", - рассказала Стася в интервью Алине Доротюк.

Также она добавила, что не уважает Антина Мухарского. По словам Ровинской, они с ее мамой друг друга стоят.

Напомним, ранее Стася Ровинская расплакалась, рассказывая о разговоре с мамой в начале войны в Украине.

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