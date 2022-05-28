Украинская телеведущая Стася Ровинская прокомментировала слухи об алкоголизме своей матери Снежаны Егоровой. По ее словам, она не может назвать свою мать алкоголичкой. А то, что о ней рассказывает ее бывший супруг Антин Мухарский - неправда.
"Могу согласиться только, что ей не стоит его (алкоголь, – ред) употреблять, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда она выпьет – это все обостряется. Но назвать ее алкоголичкой я, конечно, не могу, это неправда. И комментировать слова Антина я тоже не хочу, потому что у меня были ситуации, когда я ему писала: "Зачем ты врешь?", а он мне: "Это война, детка, ничего личного", - рассказала Стася в интервью Алине Доротюк.
Также она добавила, что не уважает Антина Мухарского. По словам Ровинской, они с ее мамой друг друга стоят.
Напомним, ранее Стася Ровинская расплакалась, рассказывая о разговоре с мамой в начале войны в Украине.